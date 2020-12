Acun Ilıcalı, Ali Koç'un en büyük hatasını açıkladı: Comolli, 1,5 yılını çaldı

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u başarılı bulduğunu ancak Comolli'yi getirerek en büyük hatayı yaptığını ifade ederken ''Comolli, Ali Koç'un en azından 1.5 yılını çaldı.'' dedi.

Acun Medya'nın patronu ve Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ın sahibi Acun Ilıcalı, Youtube'da Şelale Kadak'ın programına konuk oldu.

Hollanda'da Fortuna Sittard kulübünü satın alan Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı; ''Güzel bir fırsattı, ben futbolu çok seviyorum, futbola gönül vermiş biriyim. Tahmin edilemeyeceği kadar maç izlemişimdir. Boş vakitlerimde futbol maçlarını kaçırmam, gerekirse Erzurum'a gider, Erzurumspor maçlarını izlerim.

''Keşke PlayStation'daki gibi olsa ama öyle değil''

Fortuna Sittard bizim için iyi bir proje ve baktığınız zaman Hollanda Ligi'nin köklü kulüplerinden biri. Şu anda Sittard'da biz görevliyiz, sahibi ben olmuş oldum. Şu anda çok erken, ligin sonuncusuyuz, düşme riskimiz var. Takımı daha yeni aldık ve devre arasından önce bir operasyon yapma şansım yok. Takımı satın alma işleri öyle kolay değil, keşke PlayStation'daki gibi olsa ama öyle değil. Doğru hamleler ile üst sıralara doğru yükseleceğiz. Futbola konsantreyim ama doğru isimlerle çalışıyorum. Şimdi o ekibi oluşturuyorum ve bir süre sonra bu ekiple çalışmaya başlayacağım ve güzel şeyler de olacak.

''Fenerbahçe için gözümü kırpmadan her özveride bulunabilirim''

Mesut Özil'in Ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarının ardından Acun Ilıcalı'nun şu açıklaması Fenerbahçe taraftarını daha da heyecanlandırdı; "Altını çizerek söylemek istiyorum; Türk futbolu olarak bakıyorum ama koyu bir Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe için gözümü kırpmadan her özveride bulunabilirim. Onun dışında da Türk futbolu için de elimden gelen her şeyi yapabilirim.''

''Ali Koç'u başarılı buluyorum''

Ali Koç'a övgüler yağdıran Acun Ilıcalı, ''Ali Koç'u başarılı buluyorum. Ali Koç'ta gördüğüm en önemli başarı etkeni yaptığı hatalardan dönebilmesi, bu çok önemli bir özellik. Başarılı olan insanlar da hep bunu gözlemledim, hepimiz hata yapıyoruz. Yanlış futbolcula da alabiliriz, yanlış insanlar ile de çalılabiliriz ama en önemlisi bu hatalardan dönebilmek.

''Comolli, Ali Koç'un en azından 1.5 yılını çaldı''

Ali Koç, Comolli'yi getirmişti; aslında vizyoner bir hareket olmakla birlikte Türk sistemi içerisinde yabancı bir mantelitenin iş yapması çok kolay değil. Türk insanını anlamadan hiçbir yabancının Türkiye'de başarılı olması mümkün değil. Ali Koç, ortaya bir vizyon koyarak Comolli'yi getirdi fakat Comolli, Türkiye'ye yukarıdan bakan, Türk insanına karşı ön yargıları olan ve çok sevgi beslemeyen bir yapıya sahipti. Comolli, Ali Koç'un en azından 1.5 yılını çaldı.

''Bir hatadan dönülmesi Fenerbahçe'deki en önemli değişikliktir''

Başkan, Comolli'ni arkasında uzun süre durdu, olmadı şunu değiştireyim, bunu değiştireyim... Bunlar futbolda kolay şeyler değil. Bir planlama oluyor. İlk başlarda başarısızlığın normal karşılanması gibi bir durum da var ama daha sonradan bir hatadan dönülmesi Fenerbahçe'deki en önemli değişikliktir.''