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AK Partili Numan Kurtulmuş'tan flaş erken seçim açıklaması! Rasyonel ve siyasi şartları yok

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, muhalefetin son dönemde sıkça dillendirdiği erken seçim tartışmaları ile ilgi konuştu. Kurtulmuş, "Erken seçimin rasyonel ve siyasi şartları yoktur" dedi. Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili ilgili sözlerine de değindi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda 2021 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

"Erken seçimin rasyonel ve siyasi şartları yok''

Erken seçimle ilgili konuşan Kurtulmuş, “Erken seçimin rasyonel ve siyasi şartları yoktur. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı milli konularda kararlılıkla yoluna devam ediyor. 2023'te yapılacak seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan milletin oylarıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilecektir” dedi.

"Kılıçdaroğlu sinyali verdi'' 

Numan Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili sözlerine de değindi.

Kurtulmuş, “Sayın Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde aday olabileceği sinyalini verdi. 2023 seçimlerinde aday olur ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir arkadaş aday olursa, dostlarıyla birlikte iktidar olursa ağzımızı açıp bir şey söylemeyiz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu'nun dün Meclis'te Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetine “Katar sevdası sizin gözlerinizi kararttı”sözlerine AK Parti sıralarından yükselen ‘o zaman aday ol' sesleri yükselmişti. Kılıçdaroğlu da “Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi” cevabını vermişti.

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