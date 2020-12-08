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Hulk, Şanghay SIPG'den ayrıldı Porto yolunda

Brezilyalı futbolcu Hulk, Çin Süper Ligi takımlarından Şanghay SIPG'den ayrıldığını açıkladı.

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Şanghay SIPG ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek 34 yaşındaki forvet oyuncusu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kulübün taraftarları, yönetimi ve oyuncularına teşekkür etti.

Hulk'un ara transfer döneminde Porto'ya döneceği iddia edildi.

Şanghay SIPG'nin 2016 yazında 55,8 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Hulk, 145 maçta 76 gol kaydetti.

Daha önce Porto ve Zenit kulüplerinde top koşturan Hulk, Brezilya Milli Takımı formasını ise 48 kez giydi.

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