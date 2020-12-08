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Sosyal mesafe kuralını ihlal edildi! Mersin Adliyesi önünde HES kodu kuyruğu

 MERSİN Adliyesi girişinde uygulanan HES kodu uygulaması nedeniyle yaklaşık 100 metrelik kuyruk oluştu. Polisin sık sık uyarılarına karşın vatandaşların sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

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​Adalet Bakanlığı tarafından adliyelere HES kodu ile giriş yapılması kararının ardından Mersin Adliyesi önünde bugün uzun kuyruk oluştu. Sabah saatlerinde duruşmaları için adliyeye gelen vatandaşlar, yağmurun yağması ile birlikte zor anlar yaşadı.

Adliye önünde bulunan polis ekipleri sık sık uyarı yapsa da sosyal mesafeye uyulmadı. Adliye giriş kapısında görevli memurlar, avukatların, adliye personelinin ve vatandaşların HES kodlarını kontrol etti.

'Belki Covid olacağım'

Sırada bekleyen Yusuf Kara, "Davamız var, yetişecek miyiz bilmiyoruz. Yağmurun altında bekliyoruz. Belki de sıra gelmeyecek" dedi.

Durmuş Kocamaz ise, "Manzara ortada, vatandaştan mesafe ve maske kuralına uyulması bekleniyor. Nasıl yapacaksınız? Davam var, girmesen ne olacak? Mecbur katılmak zorundayım. Belki eve gittiğimde koronavirüs olmuş olacağım, bilemiyorum" diye konuştu.

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