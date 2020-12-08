Osmaniye'de film değil gerçek! İki adam aynı kadından olma kayıp çocuklarını arıyor

OSMANİYE'de farklı zamanlarda aynı kadınla birlikte olup çocukları olan 2 arkadaş hiç görmedikleri çocuklarını arıyor. İddiaya göre, kadın çocukları doğurduktan sonra ortadan kayboldu. Kadının erkeklerle nikahsız birlikte olup doğurduğu çocukları farklı ailelere sattığı öne sürüldü.

Abone ol

Kadirli ilçesinde yaşayan iki adamın hikayesi bu kadarı ancak Türk filmlerinde olur dedirten türden. 35 yaşındaki Turgay Telsiz, 2005 yılında askerdeyken telefon ile konuştukları o zamanki soyadıyla Emine Söğüt şimdiki soyadı ile Emine Çaylı (35) adlı kişi ile arkadaşlık kurdu. Askerliği biten Turgay Telsiz, Adana’nın Kozan ilçesine gelerek ev tuttu. Aslen Karabüklü olan ve Karabük’te yaşayan Emine Çaylı, bir süre sonra askerdeyken tanıştığı Turgay Telsiz’in yanına gelerek resmi nikahsız şekilde beraber yaşamaya başladı.

Aradan geçen 1 yıl sonunda Emine Çaylı hamile kaldı. Hamileliğin 6’ncı ayında Karabük’e “Ailemin yanına gidiyorum” diyen Emine Çaylı’dan bir daha haber alınamadı. 3 ay sonra Karabük Doğumevinde bir kız çocuğu dünyaya getiren Emine Çaylı, Turgay Telsiz’e “Gel çocuğunu al” dedi.

13 yaşında ve hiç yüzünü görmedi

Karabük’e çocuğunu almaya giden Turgay Telsiz’e resmi nikahsız eşi Emine Çaylı iddiaya göre, “Ben çocuğu evlatlık verdim beni de unut çocuğu da unut” dedi. Çaresizce Karabük’ten geri dönen Turgay Telsiz, şu anda 13 yaşında olan ve hiç yüzünü görmediği çocuğunu arıyor.

Arayıp 'evlenmek istiyorum' dedi hamile kaldı

Emine Çaylı’nın çocuğa ne yaptığının akıbeti bilinmezken, 2013 yılında Emine Çaylı, iddiaya göre, Turgay Telsiz ile tarla işinde beraber çalıştığı iş arkadaşı Halil Kurt'u (54) telefon ile arayarak Turgay’dan 5-6 yıldır ayrıldığını ve kendisi ile evlenmek istediğini söyledi. Halil Kurt, Emine Çaylı’nın bu teklifini kabul etti. Yine aynı şekilde 2013 yılında Kozan ilçesi Kayhan köyüne gelen Emine Çaylı bu kez de dini nikahlı eski eşinin iş arkadaşı Halil Kurt ile dini nikahlı şekilde yaşamaya başladı. Yaklaşık 1 yıl birlikte yaşayan Emine Çaylı yine hamile kaldı.

İnanıl gibi değil! Yine ortadan kayboldu

Aynı şekilde hamileliğinin 5’inci ayında Halil Kurt’un evde olmadığı bir günde evden kaçan Emine Çaylı Adapazarı Doğum Hastanesinde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Çocuk doğduktan kısa bir süre sonra Halil Kurt’u arayan Emine Çaylı, “Bir erkek çocuğu doğurdum gel çocuğunu al” dedi. Halil Kurt Adapazarı’na doğru yola çıkarken Emine Çaylı tekrar telefon ile aradığı Halil Kurt’a “Gelme çocuğun öldü, beni de unut çocuğu da unut” dedi.

Arkadaşını sonradan öğrendi

Kendi çapında araştırmalar yapan Halil Kurt, doğan çocuğun ölmediğini, iddiaya göre Emine Çaylı’nın Bayram Y. isimli kişi ile çocuğu Murat isimli birine para karşılığı evlatlık verdiğini öğrendi. Turgay Telsiz yüzünü hiç görmediği çocuğunu ararken iş arkadaşı olan Halil Kurt’un da Emine Çaylı ile birlikte yaşadığını ardından çocuğu olduğunu Halil Kurt’un da yüzünü hiç görmediği çocuğunu aradığını öğrendi.

"Bu şekilde çocuk doğuruyor, para karşılığı satıyor"

İki arkadaş kader birlikteliği yaptı ve Turgay Telsiz 13 yaşındaki kız çocuğunu Halil Kurt ise 7 yaşındaki erkek çocuğunu aradı. Emine Çaylı’nın büyük bir şebekenin parçası olduğunu söyleyen Halil Kurt, “Arada 10’un üzerinde adam var. Belki de daha fazladır. Bu şekilde çocuk doğuruyor. Para karşılığı satıyor. Örneğin benim çocuğumu 15 bin liraya satmış. Ben çocuğumu istiyorum” şeklinde konuştu.

"Arkadaşımdan sonra iki adam daha var"

Turgay Telsiz ise 13 yıldır yüzünü hiç görmediği çocuğunu aradığını belirterek, “Benim çocuğumu da para karşılığı başka bir aileye sattığını Emine bana söyledi. 13 yıldır arıyorum. Geçtiğimiz yıl Emine Çaylı’nın telefonuna bir şekilde ulaştım. Benden sonra bir başkasıyla dini nikahlı yaşamış. Daha sonra gelip benim iş arkadaşım Halil Kurt ile yaşamış. Halil Kurt’tan sonra iki adam daha var. Şu anda ise soyadı Çaylı olan başka bir adamla evli. Emine bana geçen yıl çocuğumu bulmamda yardımcı olacağını söyledi. Ancak şu anda telefonlarımı engelledi. Ben dünya gözüyle çocuğumu görmek ve ona sahip çıkmak istiyorum” şeklinde konuştu.