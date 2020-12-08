Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Türkiye genelinde 81 ilimiz potansiyel yatırım alanı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ülke genelinde üretim, yatırım ve ihracat potansiyelinin olduğunu belirtti. Pekcan, 'Türkiye genelinde 81 ilimiz potansiyel yatırım alanı' ifadelerini kullandı.

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Bakan Pekcan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırım Zirvesi'ne katıldı.

Burada konuşma yapan Bakan Pekcan, uluslararası yatırımlara değindi.

Pekcan, koronavirüs salgını dönemindeki sorunları ele aldıklarını, çözümlere yönelik neler yapılabileceği, küresel değer zincirlerindeki değişim ve dönüşümde Türkiye'nin nasıl görev alabileceği konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

"Türkiye doğrudan yatırımcıların cazibe merkezidir''

Doğrudan yabancı yatırımların artmasını çok önemsediklerini vurgulayan Pekcan, şunları söyledi:

"Şüphesiz Türkiye, her zaman doğrudan yabancı yatırımcıların cazibe merkezi olmuştur. Doğrudan yabancı yatırımların 1984-2002 döneminde 14,6 milyar dolarken, 2003-2020 döneminde 222,5 milyar dolar olduğunu görüyoruz.

Ayrıca Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü ile yatırımın kolaylaştırılması çalışma grubunda yer alıyor. Burada da yatırımcının hukuki öngörülebilirliği, şeffaflığı ve kamu hizmetlerine kolay ulaşımı anlamında yapılacak çalışmalara aktif olarak katılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını çizdikleri üzere, doğrudan yabancı yatırımların artmasını çok önemsiyoruz. Yatırım ortamının iyileştirilmesine özen ve önem gösteriyoruz."