Adana'da şaşkına çeviren olay: İlk kez böyle bir şey gördüm

ADANA’nın Ceyhan ilçesinde bir keçi 8 bacaklı, çift boyunlu oğlak doğurdu. Oğlak, doğumdan kısa süre sonra öldü.

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İlçeye bağlı Sarısakal Mahallesi’nde hayvancılık yapan Sarısakal Muhtarı Remzi Siner’e ait keçi, 8 bacaklı, çift boyunlu oğlak doğurdu. Oğlak, doğduktan kısa süre sonra öldü.



Remzi Siner, “Hamile keçimin doğurmasını dört gözle bekliyordum. Kendisi doğuramayınca ben doğurtmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Daha sonra keçimin karnını kestim, yavruyu çıkardım. 8 bacak ve 2 boyunluydu oğlak. Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm. Keçiyi kestim, etini yiyeceğim. Başka çaremiz yok” dedi.