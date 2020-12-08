Türkiye'nin en yaşlı ustası Kocaeli'de! Parmakları beyin cerrahı gibi çalışıyor

Türkiye'nin en yaşlı ustası olduğunu belirten Toroman "Ben bunların seslerinde başka aleme gidiyorum. Ben usta değilim ama o unvanı verdiler. Şu an Türkiye’nin en yaşlı ustasıyım. Ben saat tamircisiyim. Her bir saat çarkının dişlerinde o nasıl dönüp hayatı eziyorsa hayat çarkının dişlerine de biz kendimize heba ettik." şeklinde ifade etti.