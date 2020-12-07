Süper lüks malikane satışa çıkarıldı! İçini görenler hayran kaldı
İSRAİL'de barok ve rokoko mimarisinden esinlenerek dizayn edilen 4 odalı lüks malikane satışa çıkarıldı.
İsrail’in Kayserya şehrinde bulunan lüks malikane 258 milyon 318 bin dolara satışa çıkarıldı. Aşırı lüks malikanenin odaları görenleri adeta mest etti.
6 bin 410 metrekareden oluşan ve tüm alanı mermerle döşenmiş malikanede ; sinema odası, spa, spor salonu, bilardo salonu, açık ve kapalı yüzme havuzu, mahzen,yemek odası, kiler ve asansör yer alıyor.
Lüks malikanenin barok ve rokoko mimarisinden esinlenerek dizayn edildiği ifade edildi.
Tasarımında barok ve rokoko mimarisi kullanılan malikanenin geniş iç alanına rağmen 4 yatak odası bulunuyor.