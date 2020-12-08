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Melih Gökçek, Mansur Yavaş için böyle yazdı: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Gökçek, "Ya kendiliğinden Meclis'te yola geleceksin ya da yola getirileceksin" diye yazdı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş meclis toplantısında masaya vurarak kendisine tepki gösteren AK Partili Murat Köse'ye "Masaya çıkıp tepin istersen" sözleri gündeme oturmuştu.

"Daha bunlar iyi günlerin bekle"

Yavaş'ın bu tepkisini paylaşan eski Gökçek, Twitter'dan şunları paylaştı:

Tepinme işini sen oturduğun yerden çok iyi yapıyorsun. CHP'liler de TBMM'de masaya vurarak protesto yapıyorlar. Şimdi sen CHP milletvekillerine Meclis'te tepiniyorlar mı demek istiyorsun? Murat Köse yüreğine öyle korku salmış ki konuşmasından korkuyorsun. Daha bunlar iyi günlerin bekle.

"Ya yola gelceksin ya da yola getirileceksin"

Bu paylaşımın ardından yeni bir paylaşım daha yapan Gökçek, "Bak Mansur, başkanlık makamına oturup despotluk yapmaya çalışıyorsun… AK Partililer aslan terbiyecisidir. Değil ki senin gibi birini terbiye etmesinler… Ya kendiliğinden Meclis'te yola geleceksin. Ya da yola getirileceksin" ifadelerini kullandı.

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