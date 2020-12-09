Optimar'dan bomba anket! Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa ne kadar oy alır?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması gündemin en çok konuları arasına girdi. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, yaptığı anketi paylaştı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olursa bakın seçilebilir mi!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?' başlıklı ankette son sırada kalırken, birinci sırada ise CHP'nin Ankara büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.
'Aday ol' tepkisi
Meclis'te başlayan bütçe görüşmelerine katılan Kılıçdaroğlu, burada gündeme oturan açıklamalarda bulundu. Konuşmasında hükümeti eleştirdiği bölümde AK Parti sıralarından gelen 'Aday ol' tepkisine karşılık veren Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyalini verdi.
"Aday olup olmayacağımı size kim söyledi?"
Tepki üzerine AK Parti sıralarına dönen Kılıçdaroğlu, "Hangi noktaya geldiniz? Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi" dedi.
Ayakta alkışladılar
Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından sonra ise partisi ve ittifak ortaklarından destek geldi. Ayağa kalkan vekiller ana muhalefet partisi liderini uzun bir süre alkışladı.