Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile ortak basın açıklaması yaptı. Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye olarak tam üyelik perspektifiyle ilişkilerimizi geliştirmek istedik' ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye olarak tam üyelik perspektifiyle ilişkilerimizi geliştirmek istedik. Bu böyle oldu mu hayır, bazen bizden kaynaklanmıştır bazen onlardan.

AB, Yunanistan ve Rum kesimini masaya getirebilirdi ama olmadı. 20 Ekim'den bu yana Yunanistan'ın kışkırtıcı tavırları devam ediyor. Tüm bu süreçlerde çok sabırlı davrandık. Yunanistan diyaloğa yanaşmadı, bizimle görüşmeye de yanaşmadılar. NATO'nun toplantılarına da son dönemlerde katılmaz oldular. Şimdi kim diyalogdan kaçınıyor. AB'nin bu gerçekleri görmesi gerekiyor."

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir."