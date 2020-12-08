Kar ne zaman yağmaya başlıyor! Kış kendini hissettirecek Meteoroloji gün ve saat verdi
Meteoroloji, bu hafta ortasında Türkiye'nin doğu kesimlerinin kar yağışlı hava sisteminin etkisi altına gireceğini açıkladı. İşte beş günlük haritalı hava durumu raporu...
Soğuk havalar yurdun birçok bölgesinde kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bu hafta İstanbul'da ve İzmir'de yağmur aralıklarla etkili olacak, Ankara'da ise gece sıcaklıları 0 derece civarında seyredecek.
Kar yağışı bekleniyor
Bu hafta ortasından itibaren Kars, Ardahan, Bayburt, Sivas, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari’de kar yağışı bekleniyor. Doğu şehirlerimizde kar ve soğuk etkili olurken aynı günlerde Akdeniz kıyısında yer alan şehirlerimizde hava sıcaklığı 20 derece dolaylarında seyredecek.
Yağış alacak yerler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ege, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu,Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun batısının yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacak.