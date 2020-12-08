Ali Koç'tan Mesut Özil iddiasına yanıt! Hakem atamalarına formül de önerdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ''Hakem atamaları nasıl yapılıyor bilmiyorum ama doğru yapılmadığını çok iyi biliyorum. Hakemleri, her hafta maç öncesinde herkesin gözü önünde bir Milli Piyango çekilişi gibi çeksinler, görelim, bilelim. Bunun ne zararı var?" derken Mesut Özil iddiasına da yanıt verdi.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol gündemine ve hakem hatalarına dair açıklamalarda bulundu. İşte Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

- Türkiye'de bir hakem krizi var ve bu şu anki TFF ve MHK'ya özgü bir durum değil. Şampiyonluklar saha içerisinde kazanılmıyor olgusu var, ben inanmak istemiyorum ama inanmak zorunda kalıyorum. Geçen hafta Beşiktaş maçımıza bir hakem atandı, maçı katletti. Derbide Josef de Souza'nın Lemos'a kaydığı pozisyonunu çözemeyen hakem bu işi yapmamalı. Josef sanırım iyi bir insandır, kasten yapmamıştır. Ama sarı kart verilemez. Tugay Kaan Numanoğlu derbi baskı altında kaldı, hatalar yaptı. O pozisyona kırmızı vermeyecek hakem, VAR'a çağırmayan hakem hakemlik yapmamalı.

- Geçen yıl Kayseri maçında 3 penaltımız verilmedi, faulden bir golle 1-0 yenildik. VAR'ın hakemi kimdi? Geçen hafta bizim Beşiktaş maçımızı yöneten hakem. VAR hakemi Arda Kardeşler. O kimdi? Bizim son maçımızda VAR odasında olan arkadaşımız. İnşallah bunlar tesadüftür.

''Türkiye'de bir hakem krizi var''

- Özellikle odağında Fenerbahçe'nin olduğu hakem krizlerinden Türk futbolunun kaosa sürüklendiğini görüyoruz. Hakemlik çok zor bir meslek ama bu kadar kötü yönetmek çok daha zor. Kazandığımız maçlar da dahil olmak üzere lehte ve aleyhte VAR kararlarında müthiş bir standartsızlık var. Sadece Fenerbahçe'ye özel de bir durum değil. Türkiye'de bir hakem krizi var ve bu şu anki TFF ve MHK'ya özgü bir durum değil.

''MHK'ye, ilgililere soruyorum; Kriz var mı, yok mu?''

- Kısır çekişmelerin dışında kalmak, işimize odaklanmak istiyoruz. Türkiye'de uzun zamandır hakem krizi var. Mümkün olduğu kadar az konuşmaya çalışıyoruz. Ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz ama konuşmamız gereken günlerdeyiz. MHK'ye, ilgililere soruyorum; Kriz var mı, yok mu? Etrafta dolaşan iddialar, dedikodular. Yapılan hakem hataları. Şikayet eden takımlar... Teknolojiye rağmen hatalar artmaya devam ediyor.

''Bu sene erken başladılar''

- Geçen sezon 20. haftada şampiyonluğun en büyük adayıydık sonra 7 haftada 21 puanın sadece 3'ünü alabildik. O dönem de doğranıyorduk. Türkiye'de şampiyonluklar saha içerisinde kazanılmıyor olgusu var, ben inanmak istemiyorum ama inanmak zorunda kalıyorum. Artık hiçbir şey gizli kalmıyor, her şey ortada. Hakemlik camiasında değişik hesaplar olduğunu söylüyorlar. İnsanın olduğu yerde her zaman hata olur ama bu teknolojiyi iyi kullanılırsa hatalar azalır. Bu teknolojiyi de kullanan insanlar. Mümkün olduğu kadar polemiklerin dışında kalmaya çalışıyoruz.

Serdar Aziz ne dedi?

- Bilmek istiyorum, açıklasınlar! Sizin futbolcunuz Serdar Aziz, hakeme hakaret etti ve bu yüzden kırmızı kart gördü desinler! Bu hakem (Ali Palabıyık) ne olacak? Bir hafta mı maç almayacak? Etrafta dolaşan dedikodular, iddialar, şikayetçi takım sayısı.

''Ahbap çavuş ilişkisinin önüne geçin''

- Eski yöntemlerle, yıllanmış hakemlerle yeni sonuçlar beklemek son derece hayaldir. Ne kadar genç hakem gelirse Türk futbolu için o kadar faydalı olur. Maçlarda iki gözlemci olsun. İkisi de formu doldursun. Buradan çıkacak rakam, hakemin notu olsun ve bunlar şeffaf bir şekilde açıklansın. Bunların açıklanmaması için hiçbir neden olamaz. Ahbap çavuş ilişkisinin önüne geçin.

''Milli Piyango çekilişi gibi çeksinler, görelim, bilelim''

- Federasyonlar değişiyor, MHK başkanları değişiyor ama değişmeyen tek şey kriz... Hakemler üzerinden Türk futbolunun kaosa sürüklendiğini görüyoruz. Evet zor bir meslek ama bu kadar kötü yönetmek çok daha zor. Hakem atamaları nasıl yapılıyor bilmiyorum ama doğru yapılmadığını çok iyi biliyorum. Hakemleri, her hafta maç öncesinde herkesin gözü önünde bir Milli Piyango çekilişi gibi çeksinler, görelim, bilelim. Bunun ne zararı var? İnsanın olduğu yerde her zaman hata olur ama bu VAR teknolojisi iyi kullanılırsa hatalar azalır. Maçlarda iki gözlemci olsun. İkisi de formu doldursun. Buradan çıkacak rakam, hakemin notu olsun ve bunlar şeffaf bir şekilde açıklansın. Bunların açıklanmaması için hiçbir neden olamaz.

''Bu sene 2 algıyla başladık''

- Saha dışındaki algılar var. Geçen sene Zorlu algısını yaşadık. Yok MHK başkanı Ali Koç'un işçisiymiş. Taşeron demeyeyim, yan sanayisini yapıyormuş 30 senedir. Bu sene 2 algıyla başladık. Bu sene iki algı yarattılar: Rıdvan Dilmen sezonu ve Fenerbahçe şampiyon olacak. Rıdvan Dilmen algısı yaratanlar geçen sene de Zorlu algısını yaratan kişilerdir. Hakemler 'Böyle bir algı var, bir düdük çalarken bin kere düşüneyim' diye davranıyordur. Böyle bir algı yarattılar. Geçen haftanın hakeminin Yapı Kredi Bankası'nda üst düzey yöneticiymiş. Biz deli saçması diye baktık. Ben yine de araştırdım, söz konusu yerde değil. 74 bin kişi arasında baktım, orada da çıkmadı. Yüzlerce taşeron var. Tek tek bakmak mümkün değilim. Söz konusu hakemin bugüne kadar çalıştığı yerlere baktık. Muhasebeci kendisi. Bizimle uzaktan yakından bir ilişkisi yok.

Ahmet Çakar'ın iddiaları

- Ahmet Çakar'ın iddialarının aslı astarı var mı bilmiyorum. Kaynak konusunda bir sıkıntısı olmadığını anlıyorum. Nedir, kimdir, sana bu nereden geldi diye çağırın sorun. Türk futboluna hasar veren bir iddiadır, doğruysa üstüne gidin. Bu iddia doğru değilse çıkın yalan deyin ki ben Ahmet Çakar'ın böyle bir konuda yalan söyleyeceğini sanmıyorum. Yalansa onu da tespit edin ki herkes bu tip şeyleri iddia ederken dikkat etsin. Yine bir öneri veriyorum Türk futbolunun sağlığı açısından. Bu sene daha büyük algı var çünkü daha güçlüyüz.

Yabancı hakem konusu

- Kriz masasıysa kriz masası kurulsun, sorunun derinine inilsin. Bu böyle gitmez. Devrimsel reformlar lazım, bunlardan biri de hakem performanslarının nasıl ölçüldüğü. Yabancı hakem gelmesini bir Türk vatandaşı olarak ayıplarım ama mecburuz. Doğru şekilde maç yönetmek için insan kaynağı yaratmıyorsak bu bizim ayıbımızdır. İnsan kaynağı var ama sistem ve dengeler yanlış. Belki hakemleri gençleştirme operasyonu hedef alınıyor. Konfor alanını geliştirmiş, yıllanmış, marka isimlerin tepkileri oluyor belki de. Bir şey oluyor bilmiyorum ama bu normal değil.

''Bu tuzağa düşmeyin, kimin şampiyon olacağı son maçlarda belli olur''

- Ben hiçbir zaman büyük konuşmadım, asarız, keseriz de demedim ama bu sene baktığımız zaman işler istediğimiz gibi gidiyor. Bardağı yarı dolu görürsek evet puanımız iyi, daha iyi olabilirdi, olmalıydı. Taraftarlarımız sesleniyorum ne olur bunlara kulak vermeyin. En küçük tökezlemede görüyorum taraftarlarımız da hemen olumsuzluğa kapılıyor. Taraftarlara seslendim, bu tuzağa düşmeyin ve kulak vermeyin diye. Görüyorum ki en ufak tökezlemede taraftarımız hassasiyet gösteriyor. Bu tuzağa düşmeyin, kimin şampiyon olacağı son maçlarda belli olur.

''İç saha sorununu çözmek zorundayız''

- Genel olarak daha iyi noktada olmalıydık ama son 20 yılın şampiyonlarının topladığı puanlara bakarsak iyi noktadayız. Gol atma sıkıntımız yok, daha az gol yemeliyiz. İyi oyuncularımız var karakter ve kapasite olarak. Hocamızdan da memnunuz. Deplasmanda harika ama iç saha sorununu çözmek zorundayız. Şampiyonluk adayları içinde en çok gol yiyen takımlardan biriyiz, bunu adreslememiz lazım.

''Biz bunları yemeyiz, yemiyoruz''

- Algılardan bir tanesi Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı algısı. Fenerbahçe kaç defa şampiyon olacak denen sezonda şampiyon olmuş? Fenerbahçe'nin kırılgan yapısı gözetilerek ilk sıkıntıda üzerine gelmek için yapılan altlıklar. Ne yapıldı? Fener şampiyon olacak denildi, 12. hafta hocamız sorgulanmaya başlandı. Biz bunları yemeyiz, yemiyoruz.

Mesut Özil gelecek mi?

- Mesut Özil çok iyi bir Fenerbahçeli. Mesut Özil konusu Fener Ol'dan beri gündemde, bu bizim için bir rüya çünkü Fenerbahçe bu tip maliyetleri karşılayabilecek durumda değil. Fenerbahçe'nin böyle bir ekonomik durumu yok. Bizim için gerçekleşmesi zor bir rüya. Elden oyuncu çıkarmazsak devre arasında transfer yapacak bir durumumuz yok.