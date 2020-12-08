BIST 1.344
DOLAR 7,83
EURO 9,49
ALTIN 468,42
HABER /  GÜNCEL
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

PCR testi sonucu öğrenme nasıl olur e devlet PCR sonuç sorgulama

Kişinin acaba covid-19 virüsü kaptım mı diye şüphe duyduğu anda yaptırması gereken testlerden biri olan PCR testi nedir, nasıl yapılır ve kimlerin PCR testi yaptırması gerekir? İşte burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınarak yapılan PCR testi hakkında bilinmesi gerekenler...

Abone ol

Koronavirüs şüphesi barındırak kişilere yapılan PCR testi ile kişilerin pozitif vaka olup olmadığı tespit ediliyor. Peki, PCR testi nasıl yapılır?

PCR testi nedir?
PCR ( Polymerase Chain Reaction- Polimeraz Zincir Reaksiyonu) pratik bir şekilde yapılabiliyor, kişinin vücudundaki virüsün varlığını ve vücudun enfeksiyona nasıl yanıt verdiğini gösterebiliyor.

PCR testi nasıl yapılır?
PCR testlerinde, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınmaktadır. Bunun yanında öksürdükten sonra çıkan balgam da örnek olarak alınabilmektedir. Koronavirüs için kullanılıyorsa, hastalığın ilk dönemlerinde bu test için boğaz ya da burundan örnek alınması daha uygundur. Ancak ilerleyen dönemde havayollarından örnek alınmalıdır. Çünkü hastalığın ilerleyen aşamalarında boğaz ya da burun kısmında virüsten örnek kalmamış olabilir. Doğru zamanda ve doğru bir şekilde sağlık görevlisi tarafından alınan örnek özel bir kaba konulmaktadır ve bu örnek laboratuvarda test kartuşuna aktarılmaktadır. Bu aşamadan sonra örnek otomatik olarak filtre edilmektedir. Daha sonra ultrasonik dalgalarla virüsün DNA'sı salınır. Bu aşamada PCR ajanlarıyla DNA molekülleri karışır. Sonrasında reaksiyon tüpünde gerçek zamanlı çoğalma ve tanımlama yapılır.

Ve sonrasında da sonuç aşamasına gelinir. PCR; 94°C-98 °C aralığında gerçekleştirilen denatürasyon yani yüksek ısıya maruz kalan DNA'nın iki zincirinin ayrılması, 37 °C-65 °C aralığında gerçekleştirilen tavlama yani sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA'ya bağlanması (hibridizasyon) ve 72 °C'de gerçekleştirilen uzama aşamaları olmak üzere 3 aşamadan meydana gelir. Test bu aşamaların belirli bir döngüde ve sayıda tekrarlanması ile gerçekleştirilmektedir. PCR testlerinde iki tür uygulama vardır. Bunlar gerçek zamanlı PCR yani real time PCR ve hızlı sonuç veren PCR'dir.

PCR test sonucu ne kadar zamanda çıkar?
Gerçek zamanlı PCR sonucu 1-3 saat içinde çıkarken, hızlı sonuçlu olanlarda 15 dakikadan 1,5 saate kadar sürede sonuç alınabilir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Gelecek Partisi'nden esnaf için hükümete 8 maddelik öneri
Ali Koç'tan Mesut Özil iddiasına yanıt! Hakem atamalarına formül de önerdi
Melih Gökçek, Mansur Yavaş için böyle yazdı: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin
Donald Trump'ın Yahudi damadı gitti Joe Biden'in Yahudi gelini geldi! Üç çocuğu da Yahudi ile evli
Osmaniye'de film değil gerçek! İki adam aynı kadından olma kayıp çocuklarını arıyor
Erkekler koronavirüsten daha çok etkileniyor! Türkiye'de ölenlerin yüzde 62'si erkek
ÖNCEKİ HABERLER
Adalet Bakanı Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile görüştü
Koronavirüse yakalanmışlardı! İzmir'de iki doktordan acı haber geldi
Fatih'te kısıtlama saatlerinde okey oynayanlara baskın! 38 kişiye 120 bin lira ceza kesildi
Ukrayna'da bulundu etrafı çevrildi! Osmanlı'ya ait kalıntı görenleri heyecanlandı
Şarkıcı Atiye kiminle evlendi eşi Erol Sebebci kimdir?
Güzelyalı imar planları askı sürecinde
Yorumlar