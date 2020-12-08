BIST 1.344
DOLAR 7,83
EURO 9,49
ALTIN 468,42
HABER /  YEREL
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

Koronavirüse yakalanmışlardı! İzmir'de iki doktordan acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı

İZMİR’de, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin İber ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi Kandilcioğlu, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Abone ol

Korona virüsü nedeniyle İzmir’de vaka sayıları artarken, iki acı haber geldi. İzmir Tabip Odası, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin İber ve yine kentte özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi Kandilcioğlu'nun korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Oda, hayatını kaybeden iki doktor için başsağlığı dileklerinde bulundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye'nin en yaşlı ustası Kocaeli'de! Parmakları beyin cerrahı gibi çalışıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Gelecek Partisi'nden esnaf için hükümete 8 maddelik öneri
Ali Koç'tan Mesut Özil iddiasına yanıt! Hakem atamalarına formül de önerdi
Melih Gökçek, Mansur Yavaş için böyle yazdı: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin
Donald Trump'ın Yahudi damadı gitti Joe Biden'in Yahudi gelini geldi! Üç çocuğu da Yahudi ile evli
Osmaniye'de film değil gerçek! İki adam aynı kadından olma kayıp çocuklarını arıyor
Erkekler koronavirüsten daha çok etkileniyor! Türkiye'de ölenlerin yüzde 62'si erkek
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih'te kısıtlama saatlerinde okey oynayanlara baskın! 38 kişiye 120 bin lira ceza kesildi
Ukrayna'da bulundu etrafı çevrildi! Osmanlı'ya ait kalıntı görenleri heyecanlandı
Şarkıcı Atiye kiminle evlendi eşi Erol Sebebci kimdir?
Tokat'ta aktarlara talep patladı! İşte en fazla satılan ürünler
Kanserojen risk nedeniyle 15 ilaç piyasadan çekiliyor! Sağlık Bakanlığı duyurdu
Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 2 yaralı var
Yorumlar