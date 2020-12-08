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Fenerbahçeli Valencia'da yırtık tespit edildi

Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın arka adale zarında birinci derece yırtık tespit edildi.

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Süper Lig'in 12'nci haftasında 12 Aralık Cumartesi günü Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirilen idmana Enner Valencia katılmadı. MR çekilmesi için hastaneye gönderilen Valencia'nın arka adale zarında birinci derece yırtık olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi.

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