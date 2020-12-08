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Maccabi - Sivasspor maçını Andris Treimanis yönetecek

Sivasspor’un, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı karşılaşmayı Letonya Futbol Federasyonu’ndan Andris Treimanis yönetecek.

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UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında Sivasspor, perşembe akşamı İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak.

Bloomfield Stadyumu'nda saat 23.00’te başlayacak mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak. Treimanis’in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Martins Svipsts yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

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