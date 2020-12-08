Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı düzenlendi

Son dakika haberi... Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı düzenlendi.

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Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'ün, Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesinde bulunan evi bir şahıs tarafından kurşunlandı. Üstün'e ait evin camlarının kırıldığı görüldü.

Kurşunlanan evde değildi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün’ün olay sırasında ailesiyle birlikte Ankara’da olduğu, kurşunlanan evin boş olduğu öğrenildi.

S.A. isimli olduğu belirtilen saldırgan, olay sonrası polisler tarafından gözaltına alındı.

Gelecek Partisi'nden açıklama

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Sakarya eski milletvekilimiz Sn. Ayhan Sefer Üstün’ün, Adapazarı’ndaki evine saat 11:30 sularında “silahlı saldırı” düzenlenmiştir. Kendini S.A. olarak tanıtan saldırgan, emniyet kayıtlarına göre geçmişte benzer olaylara karışmış çete suçlarından sabıkası olan ve intihara meyilli bir şahıstır.

Saldırı Sn. Üstün’ün komşuları tarafından ihbar edilmiş bunun üzerine olay yerine gelen güvenlik birimlerimiz şahsı gözaltına almıştır. Saldırganın aynı zamanda kendisini ihbar ettiği de anlaşılmıştır. Olay anında Sn.Üstün ve ailesi şehir dışında olduğu için herhangi bir zarar görmemiştir. Söz konusu hadise ile ülkemizin geldiği noktayı, artık kimsenin can ve mal güvenliğinin kalmadığını büyük bir üzüntüyle tekrar görüyoruz.

Türkiye’de temiz siyaset ve güvenli gelecek ilkesiyle çıktığımız yolda, çetelerin ve yönlendirdikleri kriminal kişilerin korkutmaya ve sindirmeye yönelik bu saldırıları bizleri yıldıramayacak. Sn. Üstün’e tekrar geçmiş olsun diyor, bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz.