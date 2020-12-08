TOKİ başvurusu yapma e devlet üzerinden TOKİ başvuru ekranı

TOKİ Türkiye'nin birçok yerinde 104 bin liradan başlayan fiyatlarla ev sahibi yapacağını ilan etti binlerce vatandaş TOKİ başvurusu nasıl yapılır, nereye yapılır araştırması yapmaya başladı. TOKİ evlerini almak için E-Devlet aracılığıyla başvuru yapmak gerekiyor. Peki, 2020 TOKİ başvurusu nasıl yapılır? İşte, TOKİ başvuru şartları ve e devlet başvurusu

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Birçok vatandaşı uygun ödeme koşulları ile ev sahibi yapan TOKİ yeni projesini duyurdu ve Türkiye'nin birçok yerinde 104 bin liradan başlayan fiyatlarla ev sahibi yapacağını ilan etti. Bu haberin ardından ev hayali kuran binlerce vatandaş detayları ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. TOKİ başvuru işlemi TOKİ başvuru ekranı, üzerinden gerçekleşiyor. Başvuru şartlarına uyan vatandaşların E-Devlet üzerinden erişebildiği TOKİ başvuruları için belirlenen sürede işlemlerin tamamlanması gerekiyor.

Açık satış yöntemiyle alıcılarını bekleyen 104 bin TL TOKİ ev başvuruları satış işlemleri sonrası sahiplerini bulacak. TOKİ başvuruları için Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması gibi şartlar değerlendirilecek. İşte, ayrıntılar.

TOKİ başvurusu nasıl yapılır:

TOKİ başvurusu, E-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. E-Devlet TOKİ başvurusu, belirli kriterleri sağlayan vatandaşlarca yapılabilecek. Başvuru şartlarına uygun olup olunmadığına iyice emin olunmasının ardından TOKİ başvurusu için aşağıda yer alan bağlantıya tıklanarak işlemlere başlanacak. TOKİ başvurusu için linke tıklayarak E-Devlet girişi yapınız.

TOKİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

TOKİ başvuru şartları neler:

TOKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, genel TOKİ başvuru şartları şu şekilde;

T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 6.000 TL olarak uygulanmaktadır.),

Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” ,

2. Kategori olan“En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın

4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının” başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

Başvuru için gerekli belgeler neler

Başvuru sahipleri,

Kimlik Fotokopisi,

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı,İbraz edeceklerdir.