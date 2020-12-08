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Sağlık Bakanlığı'ndan karantina süresine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemelerin uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldığını belirtti.

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Sağlık Bakanlığı, temaslılarda karantina süresine ilişkin değişikliğin çeşitli çevrelerce yanlış yorumlanması sebebiyle bir açıklama yayımladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından konu hakkında yayımlanan açıklama şu şekilde:
"Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından 'yakın temaslıların karantina süresine' ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğu görülmüştür. Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler, ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir.

''Uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır''
Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır.

''Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır''
Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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