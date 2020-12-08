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Aşı gönüllüsü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Çin aşısında yaşadığı yan etkiyi anlattı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Çin aşısına gönüllü olarak katılmıştı. Özkan, aşı sonrası kendisinde görülen yan etkileri 'İlk dozda bir günlük baş ağrım oldu ama ikinci dozda çok ciddi yan etkisi olmadı' diyerek anlattı.

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Çin'den getirilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının gönüllü olarak testlerine katılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, virüsten kurtulmak için tek umudun aşı olduğunu bildirdi. Özkan yaptığı açıklamada, tüm dünyanın en kısa sürede Covid-19 belasından kurtulmasını temenni ederek aşı çalışmalarının önemine işaret etti.

"İnşallah aşılar faydalı olur. Şu an etkilerini biz de bilmiyoruz, merakla bekliyoruz. İnşallah Türk aşılarımız da bir an önce piyasaya çıkar, çok etkili olur. Aşılar yarışır, Türk aşıları da bu yarışa girer inşallah." diyen Özkan, insanların biraz nefes alabilmesi için aşıların önemli olduğunu söyledi.

Salgının dünyayı etkilediğini ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Dua ediyoruz, insanlık umarım bu beladan kurtulur. Çin'den getirilen aşının deneme çalışmalarına ben de katıldım. İlk dozda bir günlük bir baş ağrım oldu ama ikinci dozda çok ciddi bir yan etkisi olmadı. Ağrının nedenini bilemiyoruz aşıdan mıydı psikolojik miydi? Ben de sonuçlarını merakla bekliyorum ama faz 3 çalışması olduğu için kurallarına riayet etmek gerekiyor. Onlar, 'tamam bu faz 3 çalışması kırıldı' dediği anda sonuçlarına bakılacak. O zaman anlayacağız 'baş ağrısı yapan neydi?' diye. 

Aşı çalışmaları bizim için çok önemli çünkü tek umudumuz aşı. Herhangi bir ilaç maalesef bunulamadı. Aşı çalışmalarının sonuçlarını merakla bekliyoruz."

Akdeniz Üniversitesinin de aşı üzerine çalışmalar yürüttüğüne değinen Özkan, "Bu süreçler çok hızlı olamıyor maalesef çünkü güvenli olması gerekiyor. Etkin olduğunu kanıtlamanız gerekiyor. Aşı çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah bizden de güzel haberler gelir" diye konuştu.

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