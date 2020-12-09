Neden Çin aşısı aldık güvenli mi fiyatı kaç lira? Bakan Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısıyla ilgili yapılan eleştirilere yanıt verirken, "Türkiye bu kadar zavallı mı? Sonuçlarını bilmediğimiz aşıyı 83 milyona yapacağımızı mı düşünüyorsunuz? Türkiye bu kadar mı sorumsuz davranacak?" diye sordu.