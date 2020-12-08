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Mersin'de çay demlediği küçük tüp yaşlı kadının ölümüne sebep oldu

İhlas Haber Ajansı

MERSİN’in Bozyazı ilçesinde çay demlediği küçük tüpün alev alması sonucu ağır yaralanan 85 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Sıcakyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, H. Y., yalnız yaşadığı evinde çay demlemeye çalışırken, küçük piknik tüpünün alev alması sonucu elbiseleri tutuşarak yandı. Çığlık atan yaşlı kadının yardımına evinin karşısında oturan oğlu yetişti.

Annesinin alev alan elbiselerini yaptığı müdahale sonucu söndüren oğlu, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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