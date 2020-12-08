Bartın'da koronavirüs hastası dışarda! Pazara girmek isterken yakalandı

BARTIN'da pazara girişlerde yapılan denetimlerde bir kişinin koronavirüs pozitif olduğu öğrenildi. Evinde karantinada olması gerekirken dışarı çıkıp pazara girme girişiminde bulunan kişinin 'akli dengesinin yerinde olmadığı' belirtildi.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bartın kent merkezinde kurulan pazaryeri girişlerinde her bir vatandaşın ateşi kolluk kuvvetlerince tek tek ölçülüyor. Ayrıca pazar girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında pazar alanına girmek isteyen tüm vatandaşların HES Kodu sorgulamaları yapılıyor.

Gerçekleştirilen kontrollerde pazar yerine girmek isteyen S.Ç. (40) isimli vatandaşın koronavirüs testinin pozitif olduğu anlaşıldı. Koronavirüs testi pozitif olduğu için evinde karantina altında olması gerekirken sokağa çıkan ve pazar yerine girmek isteyen S.Ç. ekiplerce kontrol noktasındaki izole odasına alındı.

Akli dengesi yerinde olmadığı belirtildi

112 ekiplerince izole odasından alınan S.Ç. ambulansla Bartın Devlet Hastanesi pandemi servisine götürüldü. Karantinada olması gerekirken sokağa çıkan ve pazar yerine girmek isterken HES Kodu sorgulamasına takılan S.Ç.’nin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.