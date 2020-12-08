Masumlar Apartmanı Safiye annesi kim oynuyor gerçek adı nedir?

Gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Masumlar Apartmanı dizisi hem konusu hem de oyuncuları ile gündemde. Dizide Safiye'nin annesi olan Hasibe karakterine hayat veren oyuncu Açelya Devrim Yılhan ise performansı ile merak edilen isimlerden birisi oldu. Peki kimdir Safiye'nin annesi Hasibe Açelya Devrim Yılhan?

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Masumlar Apartmanı dizisinde temizlik hastası olan Safiye'nin annesi Hasibe karakterine hayat veren oyuncu Açelya Devrim Yılhan performansı ile seyirciden tam not alıyor. Diziyi izleyenler Açelya Devrim Yılhan'ı merak ediyor. Safiye'nin annesi olan Açelya Devrim Yılhan hakkında merak edilenler...

Açelya Devrim Yılhan Masumlar Apartmanı Hasibe rolüyle ekranlara gelmektedir. 2 Eylül 1985 tarihinde dünyaya gelen oyuncu “Leyla ile Mecnun” dizisinde Eylül karakteriyle hafızalara yer etmiştir. Bilkent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

2011 yılında “Unutma Beni” dizisinde rol alarak sektöre adım atan oyuncu, “Ve Panayır Köyden Gider” adlı sinema filminde rol almıştır.

“Rengarenk” dizisinde Sedef rolüne hayat veren oyuncu “Kaçın Kurası” dizisinde rol almıştır. Yer aldığı bir diğer yapım ise “Şefkat Yerimdar”.

Masumlar Apartmanı dizisinde geçmişe dönülen sahnelerde en çok kızdığımız anne Hasibe rolüyle oyunculuk konusunda tam not alan güzel oyuncu bu rolüyle hafızalara yer etmiştir.

Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor: Masumlar Apartmanı dizisi çekimlerini İstanbul’un Balat ve Beyoğlu gibi semtlerinde sürdürüyor.Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, daha önce Şahsiyet dizisinde de kullanılmıştı. Dizilere ev sahipliği yapan apartman Asmalı Mescit Mahallesi’ndeki Jurnal Sokak’ta yer alıyor.

Masumlar Apartmanı konusu: Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Aşk, travmaları yenebilecek mi?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?