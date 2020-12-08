Mersin'de birlikte yaşadığı kadını öldürdü ortaya çıkan gerçek tüyler ürpertti

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bulunan Kübra Sitesindeki bir daireden kötü kokular geldiğini fark eden site sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, kokunun, sitenin C bloğundaki ikinci katında bulunan daireden geldiğini belirledi.