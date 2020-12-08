İstanbul'da genç kıza kabusu yaşattı! İğrenç şantaj görüntülerini ailesine gönderdi

İSTANBUL'DA kendisini saplantı haline getiren erkek arkadaşından cinsel saldırıya uğradığı için ayrılan genç kadın kabusu yaşadı.

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Olay İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. 33 yaşındaki Z.K. isimli genç kadın 35 yaşındaki M.C. ile birliktelik yaşıyordu. İkili anlaşamadığı gerekçesiyle ayrılmış ancak M.C. ayrılığı hazmedemeyerek genç kadını ikna etmeye çalışıyordu. Genç kadın ise eski sevgilisi daha önce kendisine zorla cinsel saldırıda bulunduğu için barışmak istemiyordu.



Kız arkadaşının ayrılma konusunda kararlı olduğunu gören genç adam bu kez şantaja başvurarak cinsel saldırı anında ilişkilerini kayıt altına aldığını söyledi. Saplantılı sevgili bununla da yetinmeyip Z.K.'ya kendisiyle barışmasını hatta cinsel birliktelik yaşamasını, aksi taktirde elinde bulundurduğu görüntüleri ailesine göndereceğini söyledi.







Aile bireylerine gönderdi

Sabah'ın haberine göre saplantılı sevgilisinin tehdit ve şantajlarına boyun eğmeyen genç kadın kendisinden istenilenleri yapmadı. Bunun üzerine M.C. elinde bulundurduğu istismar içerikli video kayıtlarını genç kadının aile bireylerine gönderdi.







İftira atıldığını beyan etti

Korkudan telaşa kapılan genç kadın savcılığa başvurarak kendisine şantaj uygulayan eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli kız arkadaşını tehdit etmediğini elinde video kaydı bulunmadığını kendisine iftira atıldığını beyan ederek suçlamaları reddetti.







7 yıla kadar hapis istemi

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda dosya kapsamında şüpheli Z.K.'nın "Şantaj", "Özel Hayatın Gizliliğini İlan ve İfşa Etmek" suçlarını işlediği gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.