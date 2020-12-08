Kadıköy'de şaşırtan görüntü! Yatak odasını sokağa taşıdı
Sayna Soleimanpour, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında ilginç bir fotoğraf projesi gerçekleştirdi.
Fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında ilginç bir çalışmaya imza attı. Otoportre merkezli çalışan fotoğrafçı, corona virüs salgını sürecinde başladığı projesinin devamını hafta sonu gerçekleştirdi.
Kadıköy'de normalde en işlek sokaklardan birine yatak odasını taşıyarak fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.
Soleimanpour , sokağa çıkma yasağı ile boşalan sokakların bir kadın olarak kendisi için güvenli bir alan haline geldiğini belirtti.
Soleimanpour konuşmasında"Sokakta bir oda tasviri yaratarak, sokağın -çelişkilidir ki- yasaklar sayesinde anlam değiştirerek evimde olduğum kadar özgür hissettiğim bir yere dönüşünü tasvir etmek istedim" dedi.