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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretine ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhuriyeti’ni ziyaretine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Bakü’de 10 Aralık’ta düzenlenecek “Zafer Geçidi Töreni”ne katılacağı belirtildi.

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İletişim Başkanlığı’ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhuriyeti’ni ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine icabet ederek 9-10 Aralık 2020 tarihlerinde Bakü’ye resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Ziyaretin, “Tek Millet İki Devlet” şiarını temel edinmiş iki ülkenin, Ermenistan’ın 27 Eylül’de başlattığı saldırılar karşısında işgal altındaki topraklarının kurtarılması amacıyla Azerbaycan tarafından icra edilen harekatın başarıyla tamamlanmasını ve kazanılan şanlı zaferi birlikte kutlamalarına vesile olacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Sayın Cumhurbaşkanımız, bu kapsamda, Bakü’de 10 Aralık’ta düzenlenecek ‘Zafer Geçidi Töreni’ne iştirak edeceklerdir.

Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, açılan yeni dönemde, Azerbaycan’ın haklı davasının uluslararası platformlarda takibi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak, iki kardeş ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi noktasında meydana çıkan yeni imkânlar değerlendirilecektir. Ziyarette, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret çerçevesinde ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlamaya matuf muhtelif belgelerin imzalanması da öngörülmektedir.”

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