BIST 1.345
DOLAR 7,83
EURO 9,50
ALTIN 470,25
HABER /  SPOR
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

Milli tekvandocu Gamze Özdemir hayatını kaybetti

Türkiye Tekvando Federasyonu, milli tekvandocu Gamze Özdemir'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Abone ol

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın başarılı sporcularından Türkiye'ye Balkan ikinciliği kazandırmış Gamze Özdemir, kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle 21 yaşında yaşamını yitirdi. 

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de Gamze Özdemir'in vefatı dolayısıyla yayınladığı başsağlığı mesajında, "Federasyonumuz Ankara bölgesi milli Sporcularımızdan sevgili Gamze Özdemir'in yakalandığı kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Ego Spor Kulübü, antrenörü İlyas Uluyılmaz kardeşim olmak üzere tekvando camiasına, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan yeni atamalar! Washington Büyükelçisi değiştirildi AFAD Başkanı'na yeni görev
İstanbul'da genç kıza kabusu yaşattı! İğrenç şantaj görüntülerini ailesine gönderdi
Muharrem İnce kararını verdi! 'Parti kuracağım' diyen İnce cumhurbaşkanı adayı mı
Aşı gönüllüsü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Çin aşısında yaşadığı yan etkiyi anlattı
Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı düzenlendi
Sağlık Bakanlığı'ndan karantina süresine ilişkin açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Gülseren Budayıcıoğlu kitapları sıralaması ve kitap özetleri
Samsun'da köprü üzerinden suya atladı! 48 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretine ilişkin açıklama
AK Parti MKYK ve MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Kartal Belediye Başkanı Yüksel’den 'taciz iddialarından haberim yoktu' açıklaması
Lerzan Mutlu kaç yaşında nereli annesi Reyhan Mutlu kimdir?
Yorumlar