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Gülseren Budayıcıoğlu kitapları sıralaması ve kitap özetleri

Son zamanlarda kitaplarının dizilere uyarlanması ile adından sıkça söz ettiren psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hayatı ve kitapları merak konusu oldu. Son olarak Masumlar Apartmanı dizisine uyarlanan kitabı Madalyonun İçi ile dikkat çeken Gülseren Budayıcıoğlu 73 yaşında, aslen Ankaralı ve 2 çocuk annesi.

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Dr. Gülseren Budayıcıoğlu son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri oldu. Dizilere uyarlanan kitapları ile dikkat çeken Dr. Gülseren Budayıcıoğlu 73 yaşında. İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda ve son olarak da Masumlar Apartmanı dizilerine ilham veren Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitapları şu günlerde en çok satanlar arasında. Peki Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nın kitapları hangisi?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, 1947 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra, 1966'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. Tıp öğrenimi sırasında 1968 yılında yayına başlayan TRT televizyonunun açtığı spikerlik sınavını kazanarak TRT'ye kadrolu spiker olarak atandı ve bu kurumda beş yıl boyunca spiker ve Türk müziği programlarında sunucu olarak görev yaptı.

1972'de Tıp Fakültesi'nden mezun oldu, 1973 yılında evlendi ve TRT'den ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'ne asistan olarak girdi. 1977'de uzman oldu ve 1982 yılına kadar öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1982 yılında üniversitede doçent olmak üzereyken, tercihini hocalıktan değil, doktorluktan yana yaptı ve üniversiteden ayrıldı.

23 yıl Ankara'da serbest hekim olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, 2005 yılında yine Ankara'da, en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye'nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olan ve ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği ‘Özel Madalyon Psikiyatri Merkezi’ni kurdu. 2011 yılında ilk baskısı çıkan Hayata Dön dizisi İstanbullu Gelin ismiyle televizyona uyarlandı. Son olarak ‘Camdaki Kız' kitabı ise Doğduğun Ev Kaderindir dizisine ilham kaynağı oldu.

Son zamanlarda Kırmızı Oda dizisiyle tekrar gündeme gelen Gülseren Budayıcıoğlu, TRT 1 ekranlarında yeni başlayacak Masumlar Apartmanı dizisine de ilham olmuştur.

DR. GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİTAPLARI 

– Madalyonun İçi
– Hayata Dön
– Kral Kaybederse
– Camdaki Kız
– Günahın Üç Rengi

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