Sokağa çıkma kısıtlamasında marketlerle ilgili karar: Alkol satışı yapılamayacak
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında hafta sonu marketlerden alkol satışı yasaklandı.Abone ol
Sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonları marketler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor. Ancak tekel ruhsatı olan işletmeler kapalı. Yetkililer kararın, haksız rekabetin önüne geçilmesi için alındığını kaydetti.
Hafta sonları temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için marketlerin açık kaldığı vurgulandı.
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