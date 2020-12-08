BIST 1.345
DOLAR 7,83
EURO 9,50
ALTIN 470,25
HABER /  GÜNCEL
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

Sokağa çıkma kısıtlamasında marketlerle ilgili karar: Alkol satışı yapılamayacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında hafta sonu marketlerden alkol satışı yasaklandı.

Abone ol

Sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonları marketler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor. Ancak tekel ruhsatı olan işletmeler kapalı. Yetkililer kararın, haksız rekabetin önüne geçilmesi için alındığını kaydetti.

Hafta sonları temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için marketlerin açık kaldığı vurgulandı.

Bu kapsamda cumartesi ve pazar günleri açık olan market ve bakkallardan alkollü içki alınamayacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Neden Çin aşısı aldık güvenli mi fiyatı kaç lira? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan yeni atamalar! Washington Büyükelçisi değiştirildi AFAD Başkanı'na yeni görev
İstanbul'da genç kıza kabusu yaşattı! İğrenç şantaj görüntülerini ailesine gönderdi
Muharrem İnce kararını verdi! 'Parti kuracağım' diyen İnce cumhurbaşkanı adayı mı
Aşı gönüllüsü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Çin aşısında yaşadığı yan etkiyi anlattı
Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı düzenlendi
Sağlık Bakanlığı'ndan karantina süresine ilişkin açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Milli tekvandocu Gamze Özdemir hayatını kaybetti
Gülseren Budayıcıoğlu kitapları sıralaması ve kitap özetleri
Samsun'da köprü üzerinden suya atladı! 48 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretine ilişkin açıklama
AK Parti MKYK ve MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
PCR testi nedir kimlere yapılır sonucu kaç güne çıkar?
Yorumlar 2 yorum