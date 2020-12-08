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Mesut Özil'e en ciddi teklif DC United'tan

Demirören Haber Ajansı

ABD MLS ekiplerinden D.C. United, Arsenal'de kadro dışı kalan Mesut Özil'i kadrosuna katmak istiyor.

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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de son sezonunu geçiren yıldız futbolcu Mesut Özil'in ismi Türk takımlarıyla anılsa da, en ciddi teklifi Amerika Birleşik Devletleri'nden aldı. Washington ekibi DC United, sezon sonu boşa çıkacak oyuncuya ocak ayında imza attırmak istiyor.

32 yaşındaki yıldız isim aktif futbol kariyeri sonrası ticari faaliyetlerini de etkin bir şekilde yönetebilmesi için uygun yerin ABD olduğunu düşünmesinden dolayı teklife olumlu bakıyor.

Dikkat çeken detay
Özil'in özelikle kurduğu e-spor takımı M10 Esports'un ve kendi koleksiyonu olan M10 Streetwear markalarının ticari faaliyetlerini ABD'de daha iyi yöneteceğini düşünmesinden dolayı DC United'tan gelen teklife olumlu bakıyor. Ayrıca DC United tarafından Özil'e sunulan ABD'de M10 Futbol Akademisi kurma projesi de Özil için diğer bir önemli kriter.

Birçok ülkeden teklif var
Futbolculuk kariyeri sonrası kurduğu şirketlerinin profesyonel bir şekilde yönetilmesi konusunda ABD'den gelen teklifi değerlendiren Özil'e Katar, İtalya ve Suudi Arabistan'dan da teklifler olmasına rağmen yıldız futbolcu Türkiye'de de oynama fikrine sıcak bakıyordu. Hem futbol kariyeri, hem de ticari faaliyetlerini en iyi şekilde yönetebilecek ortak bir projeyle son kararı ocak ayında verecek.

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