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Forbes yayınladı! Güler Sabancı dünyanın en güçlü 100 kadını arasında

Forbes dergisi, en güçlü kadınlar listesinde Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı'na yer verdi. İlk sırada Angela Merkel yer aldı.

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ABD merkezli iş dergisi Forbes, 2020 yılında dünyanın en güçlü 100 kadınını açıkladı.

Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, listenin 76'ncı sırasında yer aldı.

Güler Sabancı'nın, 1930'larda dedesinin kurduğu aile şirketini yöneten ilk kadın olduğu belirtildi.

Güler Sabancı, en güçlü kadınlar listesinde

Başlangıçta bir tekstil şirketi olan Sabancı'nın, o zamandan beri Türkiye'nin en büyük ikinci holdingi haline geldiği; şirketin bankacılık, enerji, perakende ve sigorta alanında hizmet verdiği aktarılarak, Güler Sabancı hakkında şöyle denildi:

"Sabancı Üniversitesi'nin kurucu başkanı ve Türkiye'nin en büyük özel hayır kurumu olan Sabancı Vakfı'nın başkanıdır."

Şirketin, Türkiye'nin en büyüğü olan yeni bir kömür yakıtlı elektrik santralinin inşasına yardımcı olduğu kaydedildi.

Merkel ilk sırada

Dünyanın en güçlü 100 kadını listesinin ilk sırasında, Almanya Başbakanı Angela Merkel yer aldı.

Kamala Harris listede

İkinci sırada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bulunurken, ABD'de Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris, listenin üçüncü sırasında gösterildi.

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