BIST 1.346
DOLAR 7,83
EURO 9,50
ALTIN 470,94
HABER /  GÜNCEL
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

Gaziantep'te eşini ve 3 çocuğunu öldürdü 'Deli değilim' diyen cani hakkında karar!

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP'te eşini ve 3 çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle nitelikli kasten öldürme suçundan yargılanan yabancı uyruklu Abdulhannan Elalevi, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Gaziantep'te 25 Ocak 2019 tarihinde karısını ve 3 çocuğunu öldürdüğü suçlamasıyla nitelikli kasten öldürme suçundan yargılanan yabancı uyruklu Abdulhannan Elalevi'nin yargılanmasına devam edildi. 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Abdulhannan Elalevi, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Sanık Elalevi savunmasında, çocuklarını ve eşini kendisinin öldürmediğini ileri sürerek, “Ben böyle bir eylemi yapacak kadar deli değilim. Kızlarımı ve eşimi çok seviyorum. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum” dedi. İddia makamı mütalaasında, dosyadaki mevcut deliller nedeniyle sanığın atılı suçu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Kısa bir ara sonrasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa eşini ve 3 çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle “nitelikli kasten öldürme” suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti.

Olayın geçmişi: Merkez Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde 25 Ocak 2019'da Suriyeli Ayşe Fartavi ile kız çocukları Hanen (16), Nur El Hude (12) ve Ravan (9), kafalarına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş, gözaltına alınan Abdulhannan Elalevi tutuklanmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Mersin'de birlikte yaşadığı kadını öldürdü ortaya çıkan gerçek tüyler ürpertti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sokağa çıkma kısıtlamasında marketlerle ilgili karar: Alkol satışı yapılamayacak
Erdoğan'dan yeni atamalar! Washington Büyükelçisi değiştirildi AFAD Başkanı'na yeni görev
İstanbul'da genç kıza kabusu yaşattı! İğrenç şantaj görüntülerini ailesine gönderdi
Muharrem İnce kararını verdi! 'Parti kuracağım' diyen İnce cumhurbaşkanı adayı mı
Aşı gönüllüsü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Çin aşısında yaşadığı yan etkiyi anlattı
Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı düzenlendi
ÖNCEKİ HABERLER
Forbes yayınladı! Güler Sabancı dünyanın en güçlü 100 kadını arasında
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk güzel haberi duyurdu: 2019'da 20'nci sıraya yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü: Aşılar Kovid-19'a karşı "bağışıklık duvarı" oluşturmaktan çok uzakta
Mesut Özil'e en ciddi teklif DC United'tan
Bursa'da ester kitabını jandarmaya satmaya çalıştı yakalandı! Fiyatı dudak uçuklattı
PCR testi sonucu öğrenme nasıl olur e devlet PCR sonuç sorgulama
Yorumlar