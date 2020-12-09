Göksel Gümüşdağ'dan 4. hakem açıklaması

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, 4. hakemin maçtan alınması halinde maça devam edebileceklerini söyledi. Gümüşdağ'ın bu açıklamasının ardından 4. hakemin maçtan alındığını söyledi.

Abone ol

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, dördüncü hakemin maçta olmayacağını söyledi. Dünya futbolu için çok kötü bir gün olduğunu belirten Gümüşdağ, karar sonrası Başakşehir'in tekrar sahaya çıkacağını duyurdu.

Göksel Gümüşdağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yaptıkları maçta yardımcı antrenörleri Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun sahada kalması durumunda müsabakaya devam etmeyeceklerini söyledi.

Gümüşdağ, yaptığı açıklamada, "Dünya futbolu için çok kötü bir gün ve an. Dördüncü hakem orta hakemi ikaz ediyor ve 'Atmalıyız.' diyor. Kırmızı kartla gelip, kartı gösterirken Webo'yu göstererek 'Negro' diyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Dördüncü hakem maçta kalırsa maça çıkmama kararı aldık. Eğer dördüncü hakem UEFA delegesi tarafından saha dışına çıkarılırsa maça devam edeceğiz. Başka türlü maça devam etmiyoruz. Bunu açık ilan ettik. Eğer dördüncü hakem çekilirse maça devam etme kararımız var. Onun dışında maça çıkmayacağız." diye konuştu.

Gümüşdağ'dan ikinci açıklama

Göksel Gümüşdağ, bu açıklamasından kısa bir süre sonra yeni bir açıklama yaparak dördüncü hakemin sahadan alındığını söyledi. Gümüşdağ, Başakşehir'in karşılaşmaya devam edeceğini duyurdu.