Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (8 Aralık 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15.314'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı. Toplam vaka sayısı ise 552.304'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 211 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 5245 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5245 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 441 bin 515'e yükseldi. Toplam test sayısı 20 milyon 89 bin 966'ya, ağır hasta sayısı ise 5882'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000’e toplamda ise 20.000.000’a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000’e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız'' ifadelerini kullandı