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Başakşehir, Şampiyonlar Ligi maçından çekildi

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Başakşehir maçında 4. hakemin Okan Buruk'un yardımcısı Pierre Webo'ya yönelik ırkçılık yaptığı gerekçesiyle temsilcimiz soyunma odasına girdi.

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Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu.

Medipol Başakşehir "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette" açıklamasını yaptı. 

Maçın 4. hakeminin Pierre Webo'ya "ırkçı söylemde bulunduğu" gerekçesiyle tepki gösteren Medipol Başakşehir sahadan çekilip soyunma odasına gitti.

Başakşehir'den paylaşımı
Medipol Başakşehir sosyal medya hesabından "IRKÇILIĞA HAYIR, SAYGI" mesajı paylaşıldı.


(PSG-Başakşehir maçında Webo’ya ırkçılık yapan Rumen 4. hakem Sebastian Colţescu)

Son Dakika: Paris'te ırkçılık skandalı! Başakşehir, Şampiyonlar Ligi maçından çekildi

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