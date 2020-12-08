BIST 1.340
DOLAR 7,82
EURO 9,47
ALTIN 469,77
HABER /  GÜNCEL
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

Fatmanur Altun’dan Cumhuriyet Gazetesi'nin o haberine yalanlama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun, Türk Hava Yolları'ndaki Yönetim Kurulu Üyeliğinden maaş almadığını açıkladı. THY de Fatmanur Altun'un ücret aldığına ilişkin iddiaları yalanlamıştı.

Abone ol

Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi olan Dr. Fatmanur Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu. Altun, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeliğinden maaş almadığını söyledi.

"Ücretten feragat etmiş olabileceğim aklınıza hiç yatmıyor değil mi?"
Altun, Cumhuriyet Gazetesi'nin "'Eşim THY'den ücret almıyor' diyen Fahrettin Altun'u faaliyet raporları yalanladı" başlıklı haberine atıfta bulunarak, "Evet, bir ücret var. Aylık 20 bin TL. Ve ben kamu namına o ücretten gönül rızamla feragat ettim. Böyle bir ücretten feragat etmiş olabileceğim aklınıza hiç yatmıyor değil mi? İBB'de bile 'tek kurum, 3 maaş' düzeni varken, aklınızın almaması normal. Bu arada CHP'de tecavüz var!" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray, Ahmed Musa ile prensip anlaşmasına vardı
Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni adaylık açıklaması geldi
Osmaniye'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 13 gözaltı
Trabzon'un en işlek caddesine artık HES Kodu ile girilebiliyor
Çin aşısı güvenli mi? Bilim Kurulu Üyesi Teyfik Özlü cevaplıyor
ÖNCEKİ HABERLER
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Villarreal-Karabağ maçı ertelendi
Büyük İskender'in alamadığı Termessos'a ziyaretçi ilgisi
Gülseren Budayıcıoğlu kimdir nerelidir hayatı ve kitapları
Muğla'da 9 yaşındaki çocuğun sağlıkçılara gönderdiği mektup okuyanları duygulandırdı
Gaziantep'te eşini ve 3 çocuğunu öldürdü 'Deli değilim' diyen cani hakkında karar!
Kabine toplantısı ne zaman olacak Aralık ayı toplantısı tarihi
Yorumlar 28 yorum