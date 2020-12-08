Fatmanur Altun’dan Cumhuriyet Gazetesi'nin o haberine yalanlama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun, Türk Hava Yolları'ndaki Yönetim Kurulu Üyeliğinden maaş almadığını açıkladı. THY de Fatmanur Altun'un ücret aldığına ilişkin iddiaları yalanlamıştı.

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Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi olan Dr. Fatmanur Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu. Altun, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeliğinden maaş almadığını söyledi.

"Ücretten feragat etmiş olabileceğim aklınıza hiç yatmıyor değil mi?"

Altun, Cumhuriyet Gazetesi'nin "'Eşim THY'den ücret almıyor' diyen Fahrettin Altun'u faaliyet raporları yalanladı" başlıklı haberine atıfta bulunarak, "Evet, bir ücret var. Aylık 20 bin TL. Ve ben kamu namına o ücretten gönül rızamla feragat ettim. Böyle bir ücretten feragat etmiş olabileceğim aklınıza hiç yatmıyor değil mi? İBB'de bile 'tek kurum, 3 maaş' düzeni varken, aklınızın almaması normal. Bu arada CHP'de tecavüz var!" dedi.