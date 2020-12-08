BIST 1.340
DOLAR 7,81
EURO 9,46
ALTIN 469,82
HABER /  SPOR
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Villarreal-Karabağ maçı ertelendi

Anadolu Ajansı

Villarreal'in Karabağ'ı ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta karşılaşması, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Abone ol

Villarreal Kulübünden yapılan açıklamaya göre; Karabağ'ın maç için gereken asgari oyuncu sayısına ulaşamaması sebebiyle mücadele, planlandığı gibi 10 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanamayacak.

Son müsabakalar öncesi Villarreal, I Grubu liderliğini garantilemiş, Karabağ'ın ise gruptan çıkma şansı kalmamıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Osmaniye'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 13 gözaltı
Trabzon'un en işlek caddesine artık HES Kodu ile girilebiliyor
Çin aşısı güvenli mi? Bilim Kurulu Üyesi Teyfik Özlü cevaplıyor
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (8 Aralık 2020)
Libya'daki skandal sonrası Türkiye'den çok sert açıklama
Rusya'dan Türkiye'ye S-400 ve S-500 mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
Büyük İskender'in alamadığı Termessos'a ziyaretçi ilgisi
Gülseren Budayıcıoğlu kimdir nerelidir hayatı ve kitapları
Muğla'da 9 yaşındaki çocuğun sağlıkçılara gönderdiği mektup okuyanları duygulandırdı
Gaziantep'te eşini ve 3 çocuğunu öldürdü 'Deli değilim' diyen cani hakkında karar!
Forbes yayınladı! Güler Sabancı dünyanın en güçlü 100 kadını arasında
PCR testi nedir kimlere yapılır sonucu kaç güne çıkar?
Yorumlar