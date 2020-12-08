UEFA Avrupa Ligi'ndeki Villarreal-Karabağ maçı ertelendi

Villarreal'in Karabağ'ı ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta karşılaşması, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Abone ol

Villarreal Kulübünden yapılan açıklamaya göre; Karabağ'ın maç için gereken asgari oyuncu sayısına ulaşamaması sebebiyle mücadele, planlandığı gibi 10 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanamayacak.

Son müsabakalar öncesi Villarreal, I Grubu liderliğini garantilemiş, Karabağ'ın ise gruptan çıkma şansı kalmamıştı.