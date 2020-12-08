Trabzon'un en işlek caddesine artık HES Kodu ile girilebiliyor

TRABZON'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapmasında alınan karar doğrultusunda Uzunsokak'a girişlerde HES Kodu sorgulaması başladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nı, Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 50 oranında artığını açıklamasının ardından virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler de arttı. Trabzon'un en işlek yerlerinden olan ve gün içerisinde binlerce insanın geçtiği Uzunsokak'ta HES Kodu uygulaması başladı.

Trabzon İl Hıfzısıhha Kurul'nun aldığı karar gereği Uzunsokak'a girişler HES Kodu ile yapılmaya başlandı. Sokağın tüm girişlerine barikat kuran polis ekipleri, vatandaşların HES Kodu'nu kontrol ederek girişlere izin veriyor. 'Hayat Eve Sığar' uygulamasından vatandaşların HES Kodu'nu sisteme girerek veya karekodu okutarak geçişleri izin veren polis ekipleri, HES Kodu olmayanların girişine izin vermiyor. Riskli veya karantina olduğu tespit edilenlerle ilgili ise adli ve idari işlem yapılıyor.

Yeni başlayan uygulamayla karşılaşan vatandaşların HES Kodu almak için polisten yardım istediği de gözlemleniyor.