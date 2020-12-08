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Libya'daki skandal sonrası Türkiye'den çok sert açıklama

Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığından Libya açıklarında durdurulan Türk gemisine ilişkin yapılan açıklamada, "Libya’da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı, darbeci Halife Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından Libya açıklarında durdurulan ve keyfi para cezası uygulanan Türk ticaret gemisi hakkında açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Libya’nın Marsa Susa kenti açıklarında darbeci Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından durdurulduğu, gemiye para cezası uygulandığı ve geminin mürettebatıyla birlikte alıkonduğunun öğrenildiği bildirildi.

"Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz"

Açıklamada, "Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır" ifadesi kullanıldı.

Libya'da Birleşmiş Milletlerin (BM) öncülüğünde Libya halkı arasında siyasi sürecin ilerletildiği bir dönemde Hafter ve milislerinin mütecaviz tutumlarını devam ettirdiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını ve bu unsurları meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."

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