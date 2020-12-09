Bakan Kasapoğlu'ndan Başakşehir'e destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Başakşehir'e destek verdi.Abone ol
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Başakşehir Kulübünün 'No to Racism (Irkçılığa Hayır)' tweetini paylaşarak, "Irkçılık insanlık suçudur! Temsilcimiz Başakşehir’in yanındayız" ifadelerini kullandı.
Irkçılık insanlık suçudur! Temsilcimiz Başakşehir’in yanındayız. #Respect #NoToRacism ✊🏻✊🏿 https://t.co/QO8alEFqIc— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 8, 2020
Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek soyunma odasına gitmişti.