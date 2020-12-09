BIST 1.340
DOLAR 7,81
EURO 9,46
ALTIN 470,02
HABER /  SPOR

Bakan Kasapoğlu'ndan Başakşehir'e destek

Anadolu Ajansı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Başakşehir'e destek verdi.

Abone ol

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Başakşehir Kulübünün 'No to Racism (Irkçılığa Hayır)' tweetini paylaşarak, "Irkçılık insanlık suçudur! Temsilcimiz Başakşehir’in yanındayız" ifadelerini kullandı.

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek soyunma odasına gitmişti. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Libya'daki skandal sonrası Türkiye'den çok sert açıklama
Rusya'dan Türkiye'ye S-400 ve S-500 mesajı
Osmaniye'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 13 gözaltı
Dünya Sağlık Örgütünden koronavirüs uyarısı: Sarılmayı bırakın
İzmir Foça açıklarında savaş gemisi batığı bulundu
Trabzon'un en işlek caddesine artık HES Kodu ile girilebiliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Paris Saint-Germain'den Başakşehir'e destek paylaşımı
Türkiye'nin Dünya Kupası elemeleri fikstürü belli oldu
Büyük İskender'in alamadığı Termessos'a ziyaretçi ilgisi
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Villarreal-Karabağ maçı ertelendi
Okan Buruk'tan 4. hakeme sert tepki
TOKİ başvurusu yapma e devlet üzerinden TOKİ başvuru ekranı
Yorumlar