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Paris Saint-Germain'den Başakşehir'e destek paylaşımı

Anadolu Ajansı

Fransa temsilcisi Paris Saint Germain (PSG), Başakşehir'in sosyal medya hesabındaki, "Irkçılığa hayır" mesajını kendi sosyal medya hesabında paylaştı.

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Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına sosyal medya hesabından, "Irkçılığa hayır" mesajını paylaşarak tepki gösterdi.

PSG de resmi Twitter hesabından Başakşehir'in bu mesajını paylaşarak destekte bulundu.

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek soyunma odasına gitmişti.

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