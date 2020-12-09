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Ege ve Marmara'da peş peşe korkutan depremler! Balıkesir ve Kuşadası sallandı

EGE ve Marmara'da depremler meydana geldi. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre saat 03:11 merkez üssü Balıkesir 3.4 şiddetinde deprem gerçekleşti. Bu depremin ardından ise saat 03:44'de merkez üssü Kuşadası Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Ege ve Marmara'da kısa aralıklarla iki deprem gerçekleşti. AFAD'dan alınan verilere göre, saat 03:11 merkez üssü Balıkesir'de 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremden kısa süre sonra ise saat 03:44'de Kuşadası Körfezi'nde yerin 6.99 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem gerçekleşti. Depremlerin kısa zaman aralıklarında gerçekleşmesi, bölge halkında korkuya sebep oldu.

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