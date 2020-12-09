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Ankara'da sağlıkçılara çirkin saldırı! Ambulansa alınmayan hasta yakınları darp etti

ANKARA'da ambulansa alınmayan hasta yakınları, 112 Acil Servis personelini darp etti. Yaşanan olay sonucu sağlık personeli polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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Olay, saat 22.30 sıralarında Başkent'in Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi Anadolu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre mahallede yaşayan bir kişi rahatsızlanınca 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekibi, hastayı ambulansa alarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 112 çalışanları, rahatsızlanan kişinin hastaneye gitmesi gerektiğini hasta yakınlarına iletti.

Hasta yakınları, aynı ambulansla hastaneye gitmek istedi ancak sağlık çalışanları hastanın yakınlarını ambulansa alamayacaklarını ifade etti. Bunun üzerine hasta yakınları, ambulansın kapılarını zorlamaya başladı.

Olaya müdahale etmeye çalışan sağlık çalışanları, hasta yakınları tarafından şiddete maruz kaldı. 112 Personeli, hastayı hastaneye götürdükten sonra polis merkezine giderek hasta yakınlarından şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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