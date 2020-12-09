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Bilim Kurulu toplanıyor, sokağa çıkma yasağı genişleyecek mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

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Son zamanlarda artış gösteren koronavirüs vakalarının ardından Türkiye genelinde hafta içi saat 21:00'den sonra ve hafta sonu tüm gün sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Ancak vakalarda pek fazla değişiklik olmazken Çin aşısı gündemde.

Son dakika gelişmesine göre; koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Gündemde yeni yasakların getirip getirilmeyeceği merak ediliyor. Diğer gündem maddesi ise Çin aşısı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 211 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 33 bin 198 yeni vaka sayısının olduğu açıklamıştı.

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