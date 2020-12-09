Bilim Kurulu toplanıyor, sokağa çıkma yasağı genişleyecek mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

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Son zamanlarda artış gösteren koronavirüs vakalarının ardından Türkiye genelinde hafta içi saat 21:00'den sonra ve hafta sonu tüm gün sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Ancak vakalarda pek fazla değişiklik olmazken Çin aşısı gündemde.

Son dakika gelişmesine göre; koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Gündemde yeni yasakların getirip getirilmeyeceği merak ediliyor. Diğer gündem maddesi ise Çin aşısı.