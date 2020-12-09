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Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için ne dedi? 'Geç de olsa...'

Yeni parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Cumhurbaşkanı adaylığı" için konuştu. İnce " Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, geç de olsa doğru bir yola girmiştir" dedi.

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Dün yaptığı açıklama ile yeni parti kuracağını duyuran Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyali” olarak yorumlanan sözlerini değerlendirdi. Daha önce de bir siyasi partinin amacının iktidar olmak olduğunu ve genel başkanının cumhurbaşkanlığına aday olması gerektiği düşüncesini ifade ettiğini hatırlatan İnce, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda geç de olsa doğru bir yola girmiştir” dedi.

Genel Başkan aday olmazsa o garipsenir

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan İnce, konuya ilişkin olarak, “Bu öteden beri savunduğum bir şey: Bir partinin genel başkanının, Cumhurbaşkanı adayı olması en normal olanıdır. Genel başkan aday olmazsa o garipsenir. Bir siyasi partinin amacı iktidar olmak olduğuna göre, iktidar olmak da bugünkü sistemde Cumhurbaşkanı olmaktan geçiyorsa bir siyasi partinin genel başkanı da bu iddiayı ortaya koymalı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda geç de olsa doğru bir yola girmiştir” sözlerini kaydetti.

CHP'de kalırsam adaylığını desteklerim

İnce, CHP’de kalması durumunda ve Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklaması doğrultusunda kendisini destekleyeceğini belirterek, “Ama biz bir siyasi parti kurarsak, kuracağız da o zaman herkes kendi yoluna bakacak” diye konuştu. İnce, ikinci turda ise Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim olursa onu destekleyeceklerini ifade etti.

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