PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapan hakemin eski skandalları ortaya çıktı

PSG - Başakşehir maçında futbol dünyasında görülmemiş bir skandala imza atan hakem ekibinin başka rezillikleri de varmış.

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İstanbul Başakşehir Kulübü, Paris Saint-Germain maçında soyunma odasına giderek bir daha dönmedi ve sahaya çıkmama kararı aldı. Kafile, Parc des Princes'ten ayrılarak konakladığı otele döndü. Karşılaşma, hakem kadrosunun tamamının değişmesi şartıyla TSİ 20.55'e ertelendi.

UEFA mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceğini açıkladı. Dördüncü hakem ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak.

Romanya Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı saldırıda bulunmasının ardından açıklama yaptı.

''Gerekli aksiyonları alacağız"

Romanya Futbol Federasyonu, Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçılık söyleminde bulunmasıyla ilgili "Her türlü ırkçı ve yabancı düşmanlığı gözeten hareketin karşısındayız. UEFA'dan detaylı bir rapor bekliyoruz ve sonrasında gerekli aksiyonları alacağız" şeklinde konuştu.

Sicili kabarık çıktı

Güvenlik önlemleri altında kaldığı otele götürülen ırkçı hakem Sebastian Coltescu'nun geçmişte imza attığı skandallar da ortaya çıktı. Webo'ya yaptığı ırkçılığı rezil sözlerle savunan Rumen hakemin sicili bir hayli kabarık çıktı. Eski uluslararası hakem Adrian Porumboiu, 2019'da Colţescu'nun yönettiği Viitorul - Sepsi maçının ardından şu demeçleri vermişti: Colţescu'nun kararları dünyanın hiçbir köşesinde gerçekleşmiyor. Katil bir hakem istiyorsanız onu alabilirsiniz!

''Sanki 80'lere dönmüştük''

27 Mart 2018'de ülkesi Romanya'nın İsveç'le oynadığı maçta dördüncü hakem olan Colţescu, o dönem İsveç Milli Takım teknik direktörü Janne Andersson tarafından tepki görmüştü. Janne Andersson, "Yedek (dördüncü) hakem 90 dakika boyunca yedek kulübümüze dönüp faul yok diye bağırdı. Maçtan sonra Romanya yedek kulübesine gitti ve oyuncularla tokalaştı. Böyle bir şey görmek garipti, sanki 80'lere dönmüştük." demişti.

''Bu akıl alır değil''

CFR Cluj kulübünün avukatı Ioan Ivaşcu, 2019 yılında Colțescu'nun yönettiği Cluj-Astra maçı sonrasında: "Sahadaki oyunculara küfretti ve onları duymamazlıktan geldi. Bu akıl alır değil!" şeklinde konuşmuştu.

2 ay maç almadı

Irkçı hakem Sebastian Colţescu, 2015 yılında oynanan Astra-Steaua maçında yaptığı büyük hatalarla gündeme gelmiş ve ardından gelen iki ayda kendi liginde bir maça atanmamıştı. Sebastian Colţescu o süreçte 2016'ya kadar askıya alınma riskiyle karşı karşıya kalmış fakat Ekim ayındaki kurulda affedilmişti.

''O gün de hiçbir şey duymadım demişti''

Öte yandan Rumen gazeteci Emanuel Roşu ise müsabakanın dördüncü hakemi Ovidiu Hațegan hakkında bir gerçeği ortaya çıkardı. Emanuel Roşu, "Bir kaç sene önce Dinamo ile FCSB arasındaki derbide tüm tribünler, Dinamo oyuncusu olan Gnohere'ye ırkçı tezahüratları yapıyor ve maç sonu Başakşehir -PSG maçının da hakemi olan Hategan o gün de hiçbir şey duymadım demişti." diyerek o dönem yaşanan ayıbı aktardı.

PSG-Başakşehir maçında Webo’ya ırkçılık yapan Rumen 4. hakem Sebastian Colţescu.

Son maçı olacaktı

Rumen gazeteci Emanuel Roşu, "PSG - Başakşehir maçının 4. hakemi Coltescu, 2 hafta önce FIFA listesinden çıkarıldı. Bu akşamki mücadele, Coltescu'nun Avrupa kupalarında görev aldığı son maç olacaktı." dedi.